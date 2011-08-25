У Києві порушено справу щодо гендиректора за невиплату 3,2 млн грн зарплати

Прокуратурою Голосіївського району Києва порушено кримінальну справу щодо генерального директора ТОВ «Тридента Агро» за фактом невиплати зарплати протягом 2009-2011 року 47 працівникам підприємства на суму понад 3,2 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, керівник ТОВ, достовірно знаючи про існуючу заборгованість, повинен був у першочерговому порядку виплатити своїм працівниками зарплату. Однак кошти підприємства витрачалися на інші цілі: оплату адвокатських послуг, оренду приміщення, придбання валюти, надання позики, розрахунки з постачальниками тощо.

Справу порушено за ч.2 ст.175 Кримінального кодексу Україні. За невиплату заробітної плати, внаслідок нецільового використання коштів, передбачено максимальне покарання до 5 років позбавлення волі.