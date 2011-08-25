Заяви МВФ свідчать про відсутність прогресу у виконанні Україною умов Фонду - експерт

Виходячи з останніх заяв Міжнародного валютного фонду (МВФ), можна зробити висновок про відсутність особливого прогресу у питанні підвищення українською стороною тарифів на газ, що є однією з ключових умов МВФ.

Так прокоментувала УНІАН інформацію про перенесення візиту місії Міжнародного валютного фонду до України на кінець жовтня головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена БЄЛАН.

Експерт також відзначила, що "незважаючи на те, що український парламент прийняв законопроект про пенсійну реформу (одна з основних вимог МВФ) ще у липні, Президент поки так і не підписав його, і ми вважаємо, що він буде підписаний лише після виключення із законопроекту поправки, що серйозно збільшує тиск на баланс Пенсійного фонду".

За словами О.БЄЛАН, оскільки візит місії МВФ відкладено, як мінімум, на півтора місяця, Україна може розраховувати на отримання наступного кредитного траншу в розмірі 1,5 млрд дол. не раніше середини листопада.

На думку експерта, реакція ринків на інформацію про перенесення термінів візиту місії МВФ до України, скоріше за все, буде негативною, хоча це і не стало великим сюрпризом після того, як з'явилася інформація про затримку з підписанням пенсійного законодавства.

"Проте, ми як і раніше вважаємо, що триваюча волатильність на світових кредитних ринках, в кінцевому рахунку, змусить українську владу вжити необхідні заходи для відновлення кредитування МВФ", - відзначила О.БЄЛАН. За її словами, Україна зараз не відчуває гострої необхідності у кредитних коштах Міжнародного валютного фонду, які спрямовуються у резерви центрального банку. Але діюча програма з МВФ необхідна для збереження сприятливих умов доступу на зовнішні ринки капіталу для уряду, який матиме потребу в зовнішніх позиках для фінансування дефіциту. "Проте, ми вважаємо, що переговори з МВФ будуть непростими, оскільки українська влада буде балансувати між програмою МВФ і можливим негативним впливом непопулярних заходів, які вимагає Фонд, на рейтинги влади напередодні парламентських виборів у жовтні 2012 р.", - додала О.БЄЛАН.

Як повідомляв УНІАН, спеціальний радник директора МВФ Девід ЛІПТОН за підсумками зустрічі з представниками українського уряду і центробанку в Вашингтоні заявив, що візит місії Міжнародного валютного фонду до Києва переноситься на кінець жовтня 2011.

Раніше керівник Представництва МВФ в Україні Макс Альєр заявляв, що місія фонду відвідає Україну з 29 серпня по 9 вересня.