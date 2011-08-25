Бізнес збільшив сплату податків від операцій з нерухомістю удвічі – ДПСУ

Бізнес збільшив сплату податків від операцій з нерухомістю майже удвічі – з початку року до бюджету надійшло 17,7 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державної податкової служби України (ДПСУ).

«Суб`єкти господарювання, які зайняті у цій сфері, перерахували до бюджету на 8,9 млрд. грн. більше, ніж торік. Всього – 17,7 млрд. грн.”, - повідомив заступник голови служби Олександр КЛИМЕНКО під час оперативної наради.

Серед «рекордсменів» зі збільшення темпів сплати податків також підприємства видобувної промисловості, які збільшили податки і збори на 7,9 млрд. грн., або в 1,8 разу - до 17,2 млрд. грн.

Зростання платежів галузі оптової і роздрібної торгівлі з початку року становило 6,7 млрд. грн., усього до бюджету надійшло 15,2 млрд. грн.

У півтора разу зросли надходження від будівників (на 1,1 млрд. грн.) – до 2,8 млрд. грн.

О.КЛИМЕНКО пояснює таку динаміку упровадженням нових методів боротьби з тіньовою економікою і ухиленням від оподаткування.

Всього з початку року до держбюджету надійшло 107,2 млрд. грн., що перевищує показники минулого року на 38,8 млрд. грн., або в 1,6 разу.