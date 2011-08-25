Співпраця за формулою "3+1" відповідає інтересам як України, так і Митного союзу – Єльченко

Москва. Співпраця за формулою "3+1" найбільше відповідає на сьогоднішньому етапі інтересам як України, так і Митного союзу Білорусі, Росії та Казахстану.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО сказав журналістам у Москві.

“Переконаний, що участь чи неучасть України в цих інтеграційних форматах залежатиме від того, наскільки вони відповідають нашим національним інтересам. Іде важка робота, щоб переконати Російську Федерацію та інших членів Митного союзу в тому, що саме запропонована нами співпраця за формулою "3+1" найбільше відповідає на сьогоднішньому етапі інтересам як України, так і Білорусі, Росії та Казахстану”, - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

Він пояснив, що Митний союз почав більш-менш повноцінно функціонувати фактично лише з 1 липня 2011 року. Ще не сформована остаточно його юридична база, багато інших речей потрібно привести до спільного знаменника, йде процес вступу цих трьох країн до Світової організації торгівлі, де Україна вже давно є членом, додав він.

“Поки це все не відбудеться, ніхто - ні в нашій країні, ні в Росії, не зможе чітко сказати, чим повноцінна участь України в Митному союзі вигідніша”, - вважає посол.

На його думку, це питання варто відокремити від політики і дати фахівцям - науковцям та економістам, спільно сісти і подумати. «До речі, про це йдеться в листі групи російських вчених на ім`я Володимира ПУТІНА, де вони привертають його увагу до того, що просто тиск на Україну - без обгрунтованого економічного аналізу - не дасть результатів. І вони пропонують (а ми це вітаємо) створити спільну наукову групу і дати їй час, щоб юристи і економісти виявили існуючі переваги, недоліки і що варто зробити», - зауважив посол.

“Ми також аналізуємо, наскільки Митний союз відповідає зобов`язанням України в рамках СОТ. Адже якщо ми сьогодні вирішимо вступати до Митного союзу, то буде потрібно переглянути свої раніше взяті зобов`язання перед приблизно 150 країнами. Виникає питання - якщо країни Митного союзу також прямують до членства в СОТ, то навіщо тоді зараз переглядати все Україні?”, - наголосив В.ЄЛЬЧЕНКО.

“Таким чином, говорити про участь України в Митному союзі передчасно. Ось коли він почне повноцінно функціонувати, коли у світі буде визнано, що існуючі в цьому союзі правила не суперечать нормам СОТ чи іншому міжнародному законодавству, тоді я не виключаю, що Україна може на якомусь етапі вирішити приєднатися або наблизитись до цієї організації. Але сьогодні про це говорити ще рано”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що Росія не готова запропонувати Україні особливі умови членства у Митному союзі - або хай вступає на загальних підставах, або до неї може бути застосований інший режим.

«Митний союз - це все ж таки найвища форма інтеграції, і ми зацікавлені у тому, щоб туди підключилася Україна - велика європейська держава, братня, дружня нам», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Але ми не можемо згодитися з підключенням України за якимись там формулами типу «3+1» - «ми 20 документів підпишемо, а 30 - не будемо». Ні! Або хай вступає цілком повністю, підписують по етапах, стають повноправними членами Митного союзу і отримують з цього всі вигоди і несуть всі обов`язки, або тоді - це вже інший шлях, але в цьому випадку це вже створить відповідну обстановку», - попередив Президент РФ.

Він не виключив, що за такого розвитку подій у ряді випадків Росії доведеться використовувати «інші митні режими стосовно України».