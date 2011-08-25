Торги на міжбанку закрилися зростанням долара

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9980/8,0010, до 12:00 звузився спред - 7,9990/8,0010. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9980/8,0020 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2767/0,2770, до 12:00 ціни підвищилися - 0,2769/0,2772. До закриття торгів ціни повернулися до рівня 0,2767/0,2770. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,8300 (-0,0830).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4390/1,4470.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,5610/11,5670, до 12:00 ціни практично не змінилися - 11,5600/11,5665. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 11,5465/11,5560.