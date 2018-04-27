МВФ у черговий раз відмовив. Що чекає Україну?

Очікуванням влади, що компромісу у відносинах з МВФ вдасться досягнути, не судилося збутися, принаймні, у вересні. Фонд змінив своє рішення відправити місію до України з 29 серпня по 9 вересня, про що заявляв раніше керівник представництва МВФ в Україні Макс Альєр.

Мабуть, переговори 23 серпня у Вашингтоні, які проводили від імені України міністр фінансів Федір Ярошенко та міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко, закінчилися нічим. Правда, для влади це не стало несподіванкою. Заявляючи про переговори, прем`єр-міністр Микола Азаров не двозначно наголосив – Україні необхідно розвивати економіку, заробляти гроші, аби не залежати від кредитів.

Як зазначив спеціальний радник директора МВФ Девід Ліптон, за підсумками переговорів у Вашингтоні: «Я підкреслив важливість сильної політики та реформ для подолання затримки і завершення другого етапу перегляду. Влада підтвердила свою зацікавленість цілями програми stand-by і здійсненням заходів. Наступна місія фонду до Києва планується на кінець жовтня».

Основна вимога Фонду - проведення пенсійної реформи відповідно до положень, прописаних у програмі співробітництва. Друга стосується підвищення тарифів на газ та теплопостачання для населення до реального рівня. Третя пов`язана з попереднім - МВФ погодився на менш значне підвищення тарифів, але при цьому нам треба знайти додаткові фінансові ресурси.

Четверта вимога щодо діяльності Нацбанку, зокрема, скасування вимоги обов`язкового викупу рекапіталізаційних облігацій, яка, на думку Фонду, знижує незалежність НБУ.

*** Нова програма співпраці України і МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Києву кредиту на суму близько 16 млрд. дол. Термін дії програми - 2,5 роки. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних. Відразу після схвалення програми Україна отримала перший транш у розмірі 1,89 млрд. дол. Рада директорів МВФ на засіданні 22 грудня 2010 р. ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу в обсязі 1 млрд. SDR, що складає 1,5 млрд. дол. Як заявив глава представництва МВФ в Україні Макс Альєр, для його отримання Україна має виконати низку вимог.

Щодо першої умови отримання фінансової «допомоги», то закон про пенсійну реформу, який повинен набути чинності з 1 вересня, досі не підписаний Президентом. Він продовжує перебувати в Раді. Як пояснив спікер парламенту Володимир Литвин, в документ потрібно внести технічні правки (необхідність в них з`явилася, нібито, під час підготовки закону до підписання), які вже напрацьовані і будуть розглянуті парламентаріями в перший день роботи наступної сесії - 6 вересня.

У разі прийняття позитивного рішення закон відправиться на підпис глави держави. Причому раніше «затримку» списували на той факт, що ряд депутатів внесли законопроект про скасування пенсійного закону, зокрема, через порушення процедури його прийняття (за закон проголосували 248 народних депутатів, опозиція стверджує, що ця цифра не відповідає дійсності, оскільки в залі було набагато менше народних депутатів). Тобто, скандал назріває. А поки ряд парламентаріїв пропонують почати «пенсійну революцію» з 1 січня 2012 року. Але тоді нам не бачити 1,5 млрд. доларів траншу кредиту МВФ? А, може, народний спокій для влади важливіший, ніж «допомога» Фонду. Адже так не хочеться дражнити електорат непопулярними заходами, особливо напередодні виборів. Це стосується і підвищення цін на газ для населення, причому сюди можна додати і «розборки» з Росією. «Сусідка» вустами свого президента чітко дала зрозуміти - «газових» поступок не буде, і взагалі Україна повинна йти білоруським шляхом у вирішенні питання. Мінськ отримав так звану інтеграційну знижку в якості призу за участь у Митному союзі і згоду продати Росії «Белтрансгаз».

«Хоча наші (українські) колеги відразу ж відхрестилися від цього, я вважаю, що тут поспішати не треба. Тому що з Білорусією у нас теж були свої проблеми і дуже серйозні по газовому співробітництву, але ми вийшли на нормальний рівень взаєморозуміння. Білорусь сьогодні є членом Митного союзу, і ми домовилися про те, що Росія купує «Белтрансгаз» фактично на 100%. Це створює нові умови. Ось таким шляхом, мені здається, потрібно йти і нашим українським друзям», - сказав Дмитро Медведєв.

При цьому український варіант формату участі у Митному союзі Росія не сприймає - або даєтесь «заковтнути» цілком, або нарікайте на себе. А при цьому нам обіцяють вартість блакитного палива в четвертому кварталі на рівні 600 доларів. Про яке підвищення тарифів може йти мова?

Щодо Нацбанку, то регулятор постійно повідомляє про виконання всіх вимог Фонду щодо валютно-курсової політики - обсяг міжнародних резервів перевищує нижню межу, а щоденні відхилення офіційного курсу гривні від її ринкових котирувань знаходяться в рамках допустимої норми. Але, згідно зі статистикою, в Україні скорочується обсяг коштів на коррахунках комбанків. Наприклад, до 1 серпня він становив майже 15 млрд. грн., а вже до 8 серпня - менше 12 млрд. грн. Тобто, попереду девальвація?.. А це означає, що банки можуть зіткнутися з новим валом неплатежів.

При цьому не знімається з порядку денного питання приходу нової хвилі світової кризи, викликаної проблемами в США і Європі. У зв`язку з цим 11 серпня Президент доручив Кабміну і НБУ підготувати ряд заходів щодо зниження негативного впливу ситуації на зовнішніх ринках, серед яких скорочення доларизації української економіки, заміщення імпортних товарів вітчизняними, підвищення привабливості безготівкових розрахунків.

Виходить, що відновлення співпраці з МВФ необхідно, але що тоді означає факт перенесення візиту місії?

Як зазначає Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру, «факт перенесення візиту місії, швидше за все, свідчить про те, що черговий транш Фонду цього року Україна не отримає. Це дуже погано для економіки країни, в першу чергу, для валютного ринку. Відмова МВФ в кредиті - сигнал для іноземних інвесторів, що працювати з Україною не варто. Платіжний баланс нашої країни тріщить по швах, якщо б у першому півріччі не продали «Укртелеком» і уряд не реалізував би єврооблігації, то мали б багатомільярдний дефіцит. Зовнішня торгівля теж «в мінусі» через дорожнечу російського природного газу. Як результат - наприкінці року НБУ або доведеться активно продавати валюту зі своїх резервів, або девальвувати гривню, щоб врятувати ситуацію. Для України на поточний момент дуже важлива співпраця з МВФ. Причому не стільки в плані кредиту, скільки для підвищення інвестиційного іміджу в світі. На жаль, зараз ситуація не з кращих. Навіть материнські банки побоюються надавати кредити своїм українським дочірнім банкам. Для світових інвесторів Україна виглядає гірше, ніж, наприклад, Албанія або Португалія. Без допомоги МВФ утримати стабільний курс долара буде все складніше і складніше».

Виконавчий директор АКБУ Артем Кучин переконаний, що «діалог з МВФ продовжиться, і компроміс буде знайдено. Адже у співпраці зацікавлені обидві сторони. А поки уряд справляється із ситуацією без фінансування Фонду, поспішати з отриманням чергового траншу не варто. Думаю, це чудово розуміє і українська влада, і чиновники МВФ».

Як зазначив головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан, оскільки візит місії МВФ відкладено, як мінімум, на півтора місяця, Україна може розраховувати на отримання наступного кредитного траншу не раніше середини листопада.

На думку експерта, реакція ринків на інформацію про перенесення термінів візиту місії МВФ до України, очевидно, буде негативною, хоча це і не стало великим сюрпризом після того, як з`явилася інформація про затримку з підписанням пенсійного законодавства. «Проте, ми як і раніше вважаємо, що волатильність на світових кредитних ринках, в кінцевому рахунку, змусить українську владу вжити необхідних заходів для відновлення кредитування МВФ», - зазначила О.Білан.

За її словами, Україна зараз не відчуває гострої необхідності в кредитних коштах Міжнародного валютного фонду, які спрямовуються в резерви центрального банку. Але діюча програма з Фондом необхідна для збереження сприятливих умов доступу на зовнішні ринки капіталу для уряду, який буде мати потребу в зовнішніх позиках для фінансування дефіциту. «Проте, ми вважаємо, що переговори з МВФ будуть непростими, оскільки українська влада буде балансувати між програмою МВФ і можливими негативним впливом непопулярних заходів на рейтинги влади напередодні парламентських виборів у жовтні 2012 р.», - підкреслила О.Білан.

А поки влада займається "балансуванням", Україна, схоже, все більше котиться в прірву. Про це свідчить, серед іншого, і святкування Незалежності, «кольористості» якому додала масова участь співробітників МВС, що яскраво продемонструвало стан справ в країні - «свобода» і «прогрес». А політика та економіка, як відомо, пов`язані нерозривно...

Нана Чорна (УНІАН)