На сьогоднішніх торгах навряд чи євро зможе різко піднятися вгору - експерт

Навіть якщо на ринку і з'являться якісь антидоларові настрої, навряд чи євровалюти зможуть серйозно відкотитися наверх. Так, зростання пари євро/долар буде обмежене рівнем 1.4450, а фунта - відміткою 1.6350, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, крім настільки очікуваного всіма виступу глави ФРС США, у п'ятницю варто звернути увагу і на інші події. Наприклад, реліз даних по ВВП Великобританії і США, а також індекс впевненості споживачів, що розраховується університетом Мічигану.