Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 7,9980-8,0005 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9980/8,0005 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися до 0,2765/0,2768, котирування по євро-гривні пішли вниз - 11,5405/11,5455. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,4424/1,4426 (четвер - 1,4460/1,4462).

У четвер, 25 серпня, Нацбанк на ринок не виходив.