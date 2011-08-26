Аделаджа просить перекласти 200 томів кримінальної справи мовою йоруба

Колишній пастор "Посольства Божого" Сандей АДЕЛАДЖА погано розуміє російську і просить перекладача. Про це 25 серпня повідомив адвокат С.АДЕЛАДЖІ Андрій ФЕДУР, передає ТСН.

За словами А.ФЕДУРА, проповідувати російською і знайомитися зі звинуваченнями - не одне й те саме.

Адвокат також звернувся до Дніпровського районного суду столиці з клопотанням: перекласти 200 томів кримінальної справи з української на йоруба - рідну мову колишнього керівника «Посольства Божого». У світі цією мовою розмовляє 20 мільйонів чоловік, переважно жителі південного заходу Нігерії.

С.АДЕЛАДЖУ, колишнього пастора протестантської церкви, звинувачують у створенні фінансової піраміди на основі компанії King`s Capital. За офіційними підрахунками, парафіяни церкви внесли в King`s Capital близько 100 мільйонів гривень.

Сам обвинувачений на суд не з`явився.

Нагадаємо, кримінальну справу стосовно С.АДЕЛАДЖІ було направлено до суду наприкінці липня 2011 року.

Кримінальну справу про шахрайство було порушено у зв`язку з діяльністю компанії King`s Capital, яка під різними приводами збирала гроші з жителів України. Фактично вона діяла за принципом фінансової піраміди. Потерпілими від її діяльності, за інформацією "Комсомольской правды в Украине", у кримінальній справі проходять більш як 600 чоловік. Матеріальна шкода становить більш як 52 млн. грн.

С.АДЕЛАДЖУ звинувачують в тому, що, використовуючи своє становище, він у своїх проповідях закликав паству нести гроші у фінансову піраміду. За словами адвоката Івана БОДНАРУКА, який представляє інтереси потерпілих, існують докази того, що пастор навіть давав вказівки керівникам піраміди, щоб ті "брали з парафіян ще більше грошей". "Він сидітиме - сто відсотків", - цитує юриста газета "Сегодня". Адвокат С.АДЕЛАДЖІ, у свою чергу, вважає звинувачення абсурдними.

Крім іншого, за словами І.БОДНАРУКА, в матеріалах справи є свідоцтва того, що С.АДЕЛАДЖА у своїх проповідях використовував "гіпнотичну техніку". "У зв`язку з таким впливом у людей слабшала самостійність у прийнятті рішень, підвищувалася потреба підкорятися авторитетам", - розповів юрист. У "Посольстві Божому" це заперечують.