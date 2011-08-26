СБ надав позику Україні на 150 млн.дол.

Рада директорів Світового банку (СБ) схвалила виділення додаткової позики для України на суму 150 млн. дол. для продовження реалізації проекту з підтримки експортерів.

Про це повідомляє СБ на своєму офіційному сайті.

Додаткова позика поповнить існуючу кредитну лінію за проектом і продовжить його виконання до кінця 2014 року.

Кредит буде надано «Укрексімбанку» на термін до 30 років, зокрема передбачений 6-річний пільговий період, видається під гарантії уряду України.

Зокрема, 45 млн. дол. буде використано банком для прямого фінансування клієнтів-експортерів, 105 млн. дол. буде спрямовано на надання кредитів фінансовим посередникам з подальшим їх виділенням для експортерів.

Проект почато в 2006 році.

“Україні потрібен більш конкурентоспроможний і диверсифікований експорт, щоб підтвердити економічне зростання в глобальній волатильності. Цей проект був ключовим джерелом фінансування для експортерів під час кризи. Забезпечуючи додаткове фінансування зараз, ми сподіваємося продовжити його дію до одужання", - сказав директор СБ в Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР.

З моменту приєднання України до проекту СБ в 1992 році банк надав країні 7 млрд. дол. за 39 проектами й програмами.