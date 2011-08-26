Світовий банк виділить Україні 150 млн дол. додаткової позики для підтримки експорту
Рада директорів Світового банку (СБ) схвалила виділення додаткової позики для України на суму 150 млн дол. для продовження реалізації проекту з підтримки експортерів.
Про це повідомляє СБ на своєму офіційному сайті.
Додаткова позика поповнить існуючу кредитну лінію за проектом і продовжить його виконання до кінця 2014 року.
Кредит буде надано «Укрексімбанку» на термін до 30 років, у тому числі передбачено 6-річний пільговий період, гарантії по кредиту надає уряд України.
Зокрема, 45 млн дол. будуть використані банком для прямого фінансування клієнтів-експортерів, 105 млн дол. будуть спрямовані на надання кредитів фінансовим посередникам з наступним їх виділенням для експортерів.
Проект розпочато у 2006 році.
"Україні потрібен більш конкурентоспроможний і диверсифікований експорт, щоб підтвердити економічне зростання у глобальній волатильності. Цей проект був ключовим джерелом фінансування для експортерів під час кризи. Забезпечуючи додаткове фінансування зараз, ми сподіваємося продовжити його дію до одужання", - сказав директор СБ по Україні, Білорусі та Молдові Мартін РАЙЗЕР.
З моменту приєднання України до проекту СБ у 1992 році банк надав країні 7 млрд дол. по 39 проектам і програмам.