Отримання Білоруссю другого траншу кредиту ЄврАзЕС під питанням

Мінськ. Терміни виділення Білорусі другого траншу кредиту з Антикризового фонду ЄврАзЕС можуть бути перенесені.

Про це повідомив журналістам управляючий директор з корпоративного фінансування Євразійського банку розвитку Дмитро КРАСИЛЬНИКОВ, передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь.

Раніше повідомлялося, що рішення про надання Білорусі другого траншу кредиту буде прийнято у листопаді на підставі виконання Білоруссю станом на 31 жовтня індикаторів здійснення заходів зі стабілізації економіки, що визначені умовами надання кредиту.

При цьому Д.КРАСИЛЬНИКОВ не має сумніву в тому, що другий транш кредиту з Антикризового фонду ЄврАзЕС Білорусі буде виділено. У той же час він відзначив, що терміни виділення коштів поки неясні. «Листопад, який називався як час виділення другого траншу кредиту для Білорусі, - це орієнтовні терміни, остаточно вони будуть затверджені в результаті аналізу тих процесів, які відбуватимуться в економіці Білорусі у найближчі два місяці», - сказав він. Переговори про виділення чергового траншу кредиту ведуться з білоруською стороною безперервно. «Є підрозділ, який в живому контакті працює з урядом, - нагадав Д.КРАСИЛЬНИКОВ. - Ця робота йде, підтримується живий діалог, проте щодо термінів ніхто точно сказати не зможе, плани, заявлені раніше, поки залишаються, але остаточно терміни будуть визначені найближчим часом».

Д.КРАСИЛЬНИКОВ пояснив, що невизначеність із термінами виділення другого траншу викликана відсутністю прогресу у виконанні білоруською стороною взятих на себе зобов'язань перед Антикризовим фондом щодо структурних реформ.

Керуючий директор з корпоративного фінансування ЄАБР нагадав, що Білорусь відповідно до умов виділення кредиту з Антикризового фонду ЄврАзЕС повинна дотримуватися обумовленої антикризової програми. Вона передбачає уніфікацію курсу, стабілізацію золотовалютних резервів, відновлення довіри до національної валюти в населення. У той же час, на думку Д.КАСИЛЬНИКОВА, виконання цих дій поки не спостерігається в тій мірі, яка була обумовлена. «Разом з тим певні кроки для отримання траншу в листопаді повинні бути зроблені», - сказав він.

Як повідомлялося, на початку червня Антикризовий фонд ЄврАзЕС прийняв позитивне рішення про виділення Білорусі стабілізаційного кредиту на $ 3 млрд у 2011-13 рр.. Угодою передбачено надходження коштів до республіки шістьма траншами протягом 2011-2013 років. Перший транш кредиту в сумі $ 800 млн надійшов до Білорусі наприкінці червня. Другий транш - на 440 мільйонів доларів - запланований також на 2011 рік. Загальна сума кредиту в поточному році повинна скласти $ 1,24 млрд.

Євразійський банк розвитку є міжнародною фінансовою організацією, заснованою Росією і Казахстаном у січні 2006 року з метою сприяння розвитку ринкової економіки держав-учасниць, їх стійкому економічному зростанню і розширенню взаємних торговельно-економічних зв'язків. Статутний капітал ЄАБР перевищує $1,5 млрд. Державами-учасниками банку є Російська Федерація, Республіка Казахстан, Республіка Білорусь, Республіка Таджикистан і Республіка Вірменія.