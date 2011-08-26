Азаров: Україні не потрібен черговий транш МВФ

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що Україна продовжує і розвиває співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу, коментуючи статтю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в «The Wall Street Journal».

«Вчорашня заява МВФ і свідчить про те, що співпраця не просто продовжується, а активно розвивається. Адже кожен може тлумачити що завгодно. Але ж знаю реальну ситуацію. І реальна ситуація полягає в тому, що наш міністр фінансів і наш міністр палива й енергетики, і заступник голови Національного банку провели переговори з керівництвом МВФ і домовилися», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр пояснив, що результатом цих переговорів було визначено, як виконується програма співпраці України і МВФ, а також було намічено терміни приїзду місії МВФ до України.

«Це абсолютно чесна позиція. Абсолютно чесно сказав Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ про те, що програма виконується», - наголосив прем`єр-міністр.

При цьому М.АЗАРОВ відзначив, що Україні не потрібен черговий транш кредиту МВФ. «Та для чого я збільшуватиму свій зовнішній державний борг? Для чого, хто мені може відповісти? Для чого я погіршуватиму параметри країни на світових ринках і залучатиму ці два-три мільярди, які йдуть не в бюджет, не на фінансування дефіциту, а на збільшення валютних ресурсів країни?», - заявив він.

«Ми перебуваємо в програмі співпраці з МВФ, більшість програмних завдань, які поставлені в програмі, ми виконуємо, і це відповідає нашим національним інтересам. Гроші нам зараз, ще раз кажу, не потрібні. Якщо вони знадобляться, то ми поїдемо до Вашингтона, поставимо умови певні, виконаємо умови, які виставляють нам кредитори і одержимо цей транш. Жодних перешкод для отримання траншу не існує», - резюмував М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО і міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО перебували у Вашингтоні на переговорах з Міжнародним валютним фондом з питання отримання Україною чергового траншу 23 серпня.

25 серпня стало відомо, що візит місії МВФ до Києва переноситься на кінець жовтня 2011 року.

За словами спеціального радника директора МВФ Девіда ЛІПТОНА, «я зустрічався з міністрами ЯРОШЕНКОМ і БОЙКОМ, і заступником голови (НБУ) СОРКІНИМ у Вашингтоні. Ми обговорювали останні економічні події в Україні і за кордоном, а також прогрес у програмі stand-by».

«Я наголосив на важливості сильної політики і реформ для подолання затримки і завершення другого етапу перегляду. Влада підтвердила свою зацікавленість цілями програми stand-by і в здійсненні заходів. Наступна місія фонду до Києва планується наприкінці жовтня», - відзначив Д.ЛІПТОН.

Раніше керівник Представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР заявляв, що місія фонду відвідає Україну з 29 серпня по 9 вересня.

Програму співпраці України і МВФ, схвалену в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на близько 16 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 роки. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Одразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш даного кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсягу 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.

Як заявив керівник представництва МВФ в Україні М.АЛЬЄР, для отримання чергового траншу кредиту Україна повинна виконати низку вимог.

Першою вимогою є проведення в Україні пенсійної реформи відповідно до положень, прописаних у програмі співпраці.

Друга вимога, як повідомив М.АЛЬЄР, стосується коректування тарифів на газ і теплопостачання.

Третя вимога пов`язана з попередньою і зумовлена тим, що Фонд погодився на менш значне підвищення тарифів, при цьому відзначивши необхідність пошуку додаткових фінансових ресурсів.

Четверта вимога фонду пов`язана з діяльністю Нацбанку, зокрема, з необхідністю відміни вимоги обов`язкового викупу рекапіталізаційних облігацій, яка на думку МВФ, знижує незалежність НБУ.