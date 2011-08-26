Податкова міліція проводить обшук у будівлі ФПУ

Співробітники податкової міліції проводять обшук у будівлі Федерації профспілок України.

Про це УНІАН повідомив заступник голови ФПУ Григорій ОСОВИЙ.

"Податкова міліція прийшла з обшуками, блокувала 3-й, 4-й та 5-й поверхи. Нікого не випускають, ходять по кабінетах, проводять обшуки, перебирають папери, щось шукають", - сказав Г.ОСОВИЙ.

За його словами, податківці шукають документи, пов'язані з відчуженням власності ФПУ.

"Наші юристи з ними розбиралися - вони кажуть, що їм потрібні документи, пов'язані нібито з відчуженням якогось туристичного об'єкта в Херсонській області", - сказав Г.ОСОВИЙ.

За його словами, глава ФПУ, народний депутат від Партії регіонів Василь ХАРА зараз знаходиться в будівлі федерації.

"Він на місці. Дав інтерв'ю телеканалу про те, що це незаконне і грубе втручання у діяльність профспілок як автономних незалежних державних органів з порушенням всіх процесуальних правил, норм", - повідомив Г.ОСОВИЙ.

За його словами, В.ХАРА "дав дуже різку оцінку цьому вторгненню, тим більше, що паралізовано роботу апарату федерації".

Як повідомляв УНІАН, ФПУ раніше заявляла про безпідставне і протиправне втручання Державної податкової інспекції України у статутну діяльність профспілок.

Так, 18 серпня 2011 року, представники податкової інспекції у Печерському районі м. Києва намагалися провести документальну перевірку діяльності федерації. Однак постанова про порушення кримінальної справи, на підставі якої податківцями ініційовано проведення перевірки, ФПУ оскаржила у Печерському районному суді Києва. Федерація вважає, що податкова діє незаконно.

Раніше прокуратура Києва порушила кримінальну справу щодо посадових осіб Федерації профспілок України за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем ), ч.2 ст.366 (службове підроблення) та ч.2 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)) Кримінального кодексу Україні.

Згідно з постановою старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу податкової міліції Києва, організовано проведення позапланової документальної виїзної перевірки Федерації професійних спілок України з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період з 1 січня 2009 року по 31 грудня 2010 року.

У той же час, повідомили у ДПС, за фактичною адресою в.о. голови правління і головний бухгалтер Федерації профспілок відмовили працівникам ДПІ у Печерському районі м. Києва в допуску до проведення позапланової документальної виїзної перевірки (ст. 81.1 Податкового кодексу України). Станом на 19 серпня 2011 продовжуються слідчі заходи, повідомили у податковій.