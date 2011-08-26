Вклади населення Білорусі заморожуватися не будуть - Лукашенко

Мінськ. Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО запевнив, що в Білорусі вклади населення заморожуватися не будуть, оскільки у цьому немає ніякої необхідності.

Про це О.ЛУКАШЕНКО заявив на нараді з актуальних питань соціально-економічного розвитку країни, повідомляє офіційний сайт глави держави.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, Президент Білорусі, звертаючись до присутніх, сказав: «Починають знову нам підкидати гниляк, п'ята колона наша, та й з-за меж, мовляв, завтра-післязавтра почнуть заморожувати вклади. Ось чого я вам не раджу робити і категорично забороняю, так це цього».

«Ніякого заморожування вкладів населення. У нас немає необхідності це сьогодні робити. Жодної потреби - це ж нічого не дасть», - підкреслив глава держави. Він також зазначив, що в керівництві країни думок про це немає, як це свідчить із доповіді голови правління Нацбанку. «Значить, нам починають цю ідейку підкидати для того, щоб підбурити населення», - вважає Президент Білорусі. Він також підкреслив: «Хочу, щоб населення розуміло: ми на цей захід не підемо, він нам не потрібний».

Щоб уникнути будь-яких чуток та інсинуацій керівництво Білорусі має намір щотижня інформувати населення про економічну ситуацію та вжиті дії. «Нічого в таємниці тримати не потрібно, навіть якщо це буде неприємно», - сказав глава держави.

«Я сміливо про це кажу, тому що нормально працює економіка, всі люди зайняті, безробіття нижче, ніж будь-коли, - зазначив О.ЛУКАШЕНКО - Сьогодні є все для того, щоб запрацювати, вивести економіку на потрібний рівень, збалансувати валютний ринок і зберегти країну».

Як повідомляв УНІАН, на нараді з актуальних питань соціально-економічного розвитку країни О.ЛУКАШЕНКО також заявив, що ситуація на валютному ринку Білорусі буде стабілізована через півтора-два місяці, наступного тижня буде остаточно визначено курс дій влади у фінансово-кредитній сфері.