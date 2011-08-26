Азаров заявляє, що Україна продовжує і розвиває співпрацю з МВФ

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що Україна продовжує і розвиває співробітництво з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу, коментуючи статтю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в «The Wall Street Journal».

«Вчорашня заява МВФ і говорить про те, що співпраця не просто продовжується, а активно розвивається. Адже кожен може тлумачити що завгодно. Але я-то знаю реальну ситуацію. І реальна ситуація полягає в тому, що наш міністр фінансів і наш міністр палива та енергетики, та заступник голови Національного банку провели переговори з керівництвом МВФ і домовилися», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем'єр пояснив, що результатом цих переговорів було визначено, як виконується програма співпраці України і МВФ, а також були намічені терміни приїзду місії МВФ до України.

«Це абсолютно чесна позиція. Абсолютно чесно сказав Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ про те, що програма виконується», - підкреслив прем'єр-міністр.

При цьому М.АЗАРОВ зазначив, що Україні не потрібен черговий транш кредиту МВФ. «Так для чого я буду збільшувати свій зовнішній державний борг? Для чого, хто мені може відповісти? Для чого я буду погіршувати параметри країни на світових ринках і залучати ці два-три мільярди, які йдуть не в бюджет, не на фінансування дефіциту, а на збільшення валютних ресурсів країни?», - заявив він.

«Ми знаходимося у програмі співробітництва з МВФ, більшість програмних завдань, які поставлені в програмі, ми виконуємо, і це відповідає нашим національним інтересам. Гроші нам зараз, ще раз кажу, не потрібні. Якщо вони будуть потрібні, значить, ми поїдемо до Вашингтона, поставимо умови певні, виконаємо умови, які виставляють нам кредитори і отримаємо цей транш. Ніяких перешкод для отримання траншу не існує», - резюмував М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО та міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО перебували у Вашингтоні на переговорах з Міжнародним валютним фондом щодо отримання Україною чергового траншу 23 серпня.

25 серпня стало відомо, що візит місії МВФ до Києва переноситься на кінець жовтня 2011 року.

За словами спеціального радника директора МВФ Девіда ЛІПТОНА, «я зустрічався з міністрами ЯРОШЕНКОМ і БОЙКОМ, і заступником голови (НБУ) СОРОКІНИМ у Вашингтоні. Ми обговорювали останні економічні події в Україні та за кордоном, а також прогрес в програмі stand-by».

«Я наголосив на важливості сильної політики та реформ для подолання затримки і завершення другого етапу перегляду. Влада підтвердила свою зацікавленість цілям програми stand-by і в здійсненні заходів. Наступна місія фонду до Києва планується на кінець жовтня», - зазначив Д.ЛІПТОН.

Раніше керівник Представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР заявляв, що місія фонду відвідає Україну з 29 серпня по 9 вересня.

Довідка УНІАН. Програма співпраці України і МВФ, схвалена у липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на близько 16 млрд дол. Термін дії програми становить 2,5 роки. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна отримала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засідання 22 грудня 2010 року ухвалив рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсязі 1 млрд SDR, що складає 1,5 млрд дол.

Як заявив глава представництва МВФ в Україні М.АЛЬЄР, для отримання чергового траншу кредиту Україна має виконати ряд вимог.

Першою вимогою є проведення в Україні пенсійної реформи відповідно до положень, прописаних у програмі співробітництва.

Друга вимога, як повідомив М.АЛЬЄР, стосується коригування тарифів на газ та теплопостачання.

Третя вимога пов'язана з попередньою і обумовлена тим, що Фонд погодився на менш значне підвищення тарифів, при цьому наголосивши на необхідності пошуку додаткових фінансових ресурсів.

Четверта вимога фонду пов'язана з діяльністю Нацбанку, зокрема, з необхідністю скасування вимоги обов'язкового викупу рекапіталізаційних облігацій, яка на думку МВФ, знижує незалежність НБУ.