Неодержання кредиту МВФ загрожує Україні посиленням залежності від Росії – експерт

Неодержання кредиту МВФ на тлі другої хвилі економічної кризи загрожує Україні серйозними економічними наслідками і посиленням залежності від Росії.

Таку думку під час експертного опитування Інституту Горшеніна висловив Президент Центру економічного розвитку Олександр ПАСХАВЕР.

О.ПАСХАВЕР вважає, що рішення про чергове відстрочення візиту місії МВФ до України продиктоване лише політичними причинами, і що наслідки, які спричинить можливе неодержання чергового траншу МВФ, залежать від того, на якому фоні це відбуватиметься.

«Схоже, що якась хвиля кризи все ж таки прийде до нас через погіршення ситуації в економіці розвинених країн, і на цьому фоні це може виявитися вельми чутливим для України. Якби такої хвилі не було, то ми цілком могли б справитися. Поєднання другої хвилі кризи, хай вона буде навіть слабкішою за першу, з відмовою від кредитів, загрожує Україні серйозними економічними наслідками або здачею позицій у відносинах з Росією в обмін на її кредит», - сказав експерт.

У свою чергу, народний депутат України від Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ впевнений, що вересень дасть відповіді на багато питань, і Україна зможе ефективно провести переговори з МВФ. «Я достатньо оптимістично ставлюся до можливості продовження співпраці з МВФ. Вересень дасть відповіді на багато питань, зокрема, і про долю пенсійної реформи - буде вона підписана в цьому форматі чи буде щось голосуватися у Верховній Раді. Відповідно, і вирішення питань щодо дефіциту балансу в НАК «Нафтогаз України», пов`язаного з підвищенням тарифів, чи ухвалення іншого рішення. Я думаю, що, відповівши для себе, в першу чергу, на ці питання, а також показавши проект бюджету на 2012 рік, ми зможемо ефективно провести переговори з МВФ», - сказав парламентарій.

При цьому керівний партнер «Ернст енд Янг» Олексій КРЕДІСОВ відзначив, що одержання чергового траншу МВФ – це важливий і позитивний сигнал для інвесторів. «Сума грошей важлива, але значно важливіший сигнал, який цей транш дає бізнесу, інвесторам і партнерам України: МВФ згоден з тією політикою, яка зараз проводиться Україною. Це особливо важливо напередодні другої хвилі кризи, яка, якщо відбудеться, то з великою часткою ймовірності дуже сильно торкнеться України. На жаль, можна констатувати, що ті уроки кризи, які ми пережили після 2008 року, не були значною мірою враховані і з погляду диверсифікації економіки, і експортного потенціалу», - вважає експерт.

У свою чергу народний депутат України від КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА вважає, що Україна в змозі справитися з важкою фінансовою ситуацією самостійно і може обійтися без кредиту МВФ. На її думку, причин відстрочення візиту місії МВФ до України може бути кілька. «По-перше, можливо, це пов`язано з внутрішніми проблемами самої організації. Ви ж бачите, що робиться в МВФ: був один скандал – змінили керівництво, однак все одно там скандали. Друге: все ж таки розвивається світова фінансова криза, нестабільність. Я не відчуваю ніякого неспокою від цієї ситуації. Тому що я просто переконана, що в України є досить непогані шанси вийти з такої фінансової ситуації, в якій опинилася наша країна - як і весь світ. Але для цього, звичайно, потрібно серйозно працювати уряду і працювати при цьому у сфері ведення зовнішньої політики», - вважає А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА.

Нагадаємо, 25 серпня стало відомо, що візит місії МВФ до Києва переноситься з кінця серпня на кінець жовтня 2011 року.