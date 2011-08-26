Міжбанк: закриття торгів - 7,9910/7,9945 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9980/8,0005, на 12:00 ціни знизилися до 7,9970/7,9985. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9910/7,9945 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2765/0,2768, на 12:00 ціни піднялися до 0,2768/0,2771. До закриття торгів ціни знизилися до 0,2765/0,2769. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,8750 (+0,0450).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4370/1,4450.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,5405/11,5455, на 12:00 ціни становили 11,5410/11,5470. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися до 11,5315/11,5405.