Держмитслужба в серпні збільшила перерахування до держбюджету на 54% – до 10 млрд. грн.

Державна митна служба України в серпні цього року зібрала 10 млрд. грн. податків і зборів, що на 54% більше, ніж рік тому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник керівника Держмитслужби Олександр ДОРОХОВСЬКИЙ під час семінару Держмитслужби в Скадовську (Херсонська область).

Зокрема, О.ДОРОХОВСЬКИЙ відзначив, що загалом за 8 місяців ц.р. українські митники зібрали на 30,8% більше коштів, ніж торік, - близько 70 млрд. грн.

За його словами, сьогодні українська митниця збирає щодня до держбюджету 0,5 млрд. грн.

Серед чинників, які вплинули на підвищення економічних результатів роботи Держмитслужби, О.ДОРОХОВСЬКИЙ відзначив проведену оптимізацію структури служби (скорочення вдвічі кількості митних органів - з 50 одиниць усіх галузевих і територіальних митниць), багаторазове скорочення часу проходження митних процедур, впорядкування класифікації товарів, які проходять митницю, збільшення товарообігу до 84 млрд. дол. тощо).

Зокрема, він відзначив, що тільки щодо групи сільгоспмашин збільшення обсягу імпорту становило 1,5 рази, на 90% зріс імпорт мінеральних добрив і на 36% - експорт сільгосппродукції.