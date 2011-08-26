Середня зарплата в Білорусі з грудня знизилася вдвічі - до 240 дол. на місяць

Мінськ . На сьогоднішній день білоруси почали отримувати вдвічі менше грошей у перерахунку на американський долар, ніж було в грудні 2010 року, передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.

Як повідомляє БелТА з посиланням на Національний статистичний комітет, нарахована середня заробітна плата працівників Республіки Білорусь у липні цього року становила 1 млн. 854 тис. 517 білоруських рублів, або близько 240 доларів (за реальним курсом долара на чорному ринку). Для порівняння: в червні цей показник дорівнював 1 млн. 782 тис. 857 білоруських рублів.

Нагадаємо, що в грудні 2010 року, під час передвиборної агітації, середня зарплата в Білорусі зросла до 500 доларів.