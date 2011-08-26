Експерти заявляють про можливе падіння цін на золото та зменшення інтересу до нього з боку інвесторів.

Як зазначив у коментарі УНІАН керуючий директор "Драгон Есет Менеджмент" Андрій ЗОЛОТУХІН, сьогодні золото б`є всі рекорди зростання з однієї причини - повної невизначеності в світі. "Зараз мало хто розуміє, яка буде інфляція в розвинених країнах, які будуть дії урядів з підтримки своїх економік, і які будуть в результаті паритети між світовими валютами", - сказав він. І оскільки, на думку експерта, перераховане вище залежить не від фундаментальних причин, які можна передбачити, а від дій або бездіяльності окремих високопоставлених чиновників, то прогнозування ситуації практично неможливо. "Тому люди і вважають за краще перечекати такий неспокійний час у золоті. А оскільки золото дуже сильно зросло, почали шукати, що ще не зросло, при цьому досить стабільно і не дуже залежить від ЄС або США, - таким чином дісталися до франка та ієни", - сказав А.ЗОЛОТУХІН. Проте, за його словами, потрібно розуміти, що як тільки вся ця невизначеність пройде, тут же пропаде інтерес до золота, і ціни на нього впадуть. "Останні 10 років золото зростало в ціні. Але 20 років до цього воно падало... Така ж ситуація з падінням золота може очікувати нас і тепер, але тільки після стабілізації у світовій економіці", - зазначив А.ЗОЛОТУХІН.

За словами директора аналітичного департаменту інвестиційної групи "Сократ" Івана ПАНІНА, "золото є активом тихої гавані, в яку біжать інвестори з більш ризикових інструментів". Як відзначив аналітик, сьогодні золото коштує на 32% дорожче, ніж на початку року, і це тільки після майже восьми місяців. У 2010 р. ціна золота зросла на 29,5%, в 2009 р. - на 24,7%, в 2008 р. - на 5,8%. Золото почало бурхливе зростання з липня місяця (з 1-го липня золото подорожчало на 26,6%, або 400 дол.) на фоні проблем з державними боргами низки країн єврозони. Масла у вогонь додало зниження кредитного рейтингу США.

"Ми вважаємо, що таке бурхливе зростання може обернутися настільки ж різкою корекцією. Можлива стабілізація макроекономічних показників ряду ключових країн світової економіки в 3-му і 4-му кварталах може змінити настрій інвесторів, яких знову може зацікавити ринок акцій", - зазначив І.ПАНІН.

Він також підкреслив, що "уповільнення світової економіки не є кризою, тому про кризу говорити рано". За його словами, найбільш цікавими інструментами на фондовому ринку залишаються акції перспективних компаній, тобто тих, які можуть генерувати стабільні зростаючі грошові потоки.

Нагадаємо, за підсумками цього тижня золото може подешевшати вперше за вісім тижнів - інвестори фіксували прибуток після зльоту цін до історичного максимуму 1 911,46 дол. за унцію у вівторок, 23 серпня. У той же час, ф`ючерси, які 23 серпня досягли рекордно високого рівня, на наступний день впали на 5,6%.