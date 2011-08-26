Долар продовжить знижуватися через гострий дефіцит гривні - експерт

Тенденція до зниження долара наступного тижня, швидше за все, збережеться у зв`язку з гострим дефіцитом гривні на ринку.

Такий прогноз висловив в коментарі агентству УНІАН директор департаменту казначейських операцій «Брокбізнесбанку» Ігор ДАВИДЕНКО.

Він зазначив, що протягом тижня з 22 по 26 серпня 2011 року курс гривні до долара США як і раніше залишався високим і знаходився на рівні 7.999/8.001 грн. / дол.

За словами І.ДАВИДЕНКА, до кінця нинішнього тижня відбулося зниження до рівня 7,994/7,996 грн./дол. Це пов`язано зі зменшенням залишків на коррахунках у Національному банку України до майже рекордного з початку року рівня в 12,171 млрд. грн. в порівнянні з невеликими 13,415 млрд. грн. на початку тижня.

Як повідомляв УНІАН, у п`ятницю, 26 серпня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9980/8,0005, до 12:00 ціни знизилися до 7,9970/7,9985. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9910/7,9945 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2765/0,2768, до 12:00 ціни піднялися до 0,2768/0,2771. До закриття торгів ціни знизилися до 0,2765/0,2769. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 28,8750 (+0,0450).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4370/1,4450.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 11,5405/11,5455, до 12:00 ціни становили 11,5410/11,5470. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися до 11,5315/11,5405.