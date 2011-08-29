На світовому ринку зберігаються умови для зростання високоприбуткових валют - експерт

Для високоприбуткових валют на світовому ринку FOREX зберігаються всі умови для продовження росту. Так, пара євро/долар на торгах у понеділок, 29 серпня, може досягти опору 1,4550, фунт/долар - 1,6450. Підтримка для євро буде перебувати на рівні 1.4430, для фунта - 1.6300, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, на становище долара можуть вплинути дані щодо зміни обсягу споживчих витрат і по житловому сектору. Важливим для ринку також стане виступ Жана-Клода Тріше в європарламенті з питань боргової кризи.