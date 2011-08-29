Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 7,9920-7,9970 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися зниженням котирувань - 7,9920/7,9970 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2779/0,2783, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,6195/11,6285.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли - 1,4534/1,4536 (п'ятниця - 1,4424/1,4426).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.