МВФ сьогодні прийме рішення щодо Білорусі

Мінськ. Сьогодні Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) планує розглянути заявку Білорусі на надання стабілізаційного кредиту в розмірі від 3,5 до 8 млрд дол. США, передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь з посиланням на «БелаПАН».

Заявка була направлена білоруським урядом до МВФ 31 травня.

Як повідомляє «БелаПАН», на сьогоднішньому засіданні керівництво МВФ також має обговорити звіт, який підготувала місія фонду, яка працювала в Мінську у першій половині червня. Рада директорів, зокрема, дасть оцінку економічній політиці, що проводиться білоруським урядом після програми "стенд-бай", яка завершилася у квітні 2010 року.

Нагадаємо, в рамках стабілізаційної програми "стенд-бай" Білорусь у 2009-2010 роках отримала від МВФ п'ять траншів кредиту на загальну суму 3,46 млрд дол.

Щоб розраховувати на отримання нового кредиту, Білорусь повинна представити МВФ чітку антикризову програму, яка буде включати як пакет заходів в галузі макроекономічної політики, так і пакет структурних перетворень.