Міжбанк: закриття торгів - 7,9940/7,9980 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9920/7,9970, до 12:00 ціни підвищилися 7,9950/7,9975. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9940/7,9980 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2779/83, до 12:00 ціни знизилися 0,2776/79. На час закриття торгів ціни досягли рівня 0,2773/76. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,8200 (-0,0550).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4534/36, а до 15:00 впали 1,4495/97. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,6195/11,6285, до 12:00 ціни пішли вниз 11,6065/11,6140. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 11,5975/11,6070.