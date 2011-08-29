Киргизстан став учасником Євразійського банку розвитку

Москва. Киргизька Республіка сплатила 26 серпня п.р. частку в статутному капіталі Євразійського банку розвитку (ЄАБР), перерахувавши свій внесок у розмірі 100 тис. дол. США.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЄАБР.

«Таким чином, ця країна завершила всі необхідні процедури, пов`язані зі вступом до ЄАБР, і стала шостим повноправним учасником Банку», - сказано в повідомленні.

Відповідно до засновницьких документів, ЄАБР відкритий для вступу держав і міжнародних організацій, які стають його учасниками на підставі рішень Ради Банку після їх приєднання до Угоди про заснування ЄАБР та оплати куплених акцій Банку.

Як повідомляв УНІАН, про намір України стати учасником Євразійського банку розвитку в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі заявляли в січні 2011 року.

У лютому 2011 року голова правління банку Ігор ФІНОГЕНОВ заявив, що Україна може вступити до ЄАБР у поточному році.

Уряд України 17 серпня 2011 року уповноважив першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА підписати лист-звернення до ЄАБР про підтвердження наміру України приєднатися до Угоди про заснування ЄАБР.

Євразійський банк розвитку є міжнародною фінансовою організацією, заснованою Росією і Казахстаном в січні 2006 року з метою сприяння розвитку ринкової економіки держав-учасників, їх стійкому економічному зростанню і розширення взаємних торговельно-економічних зв`язків. Статутний капітал ЄАБР перевищує 1,5 млрд. доларів США. Державами - учасниками банку є Російська Федерація, Республіка Казахстан, Республіка Білорусь, Республіка Таджикистан і Республіка Вірменія.