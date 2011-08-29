Кабмін занепокоєний повільними темпами експорту зерна і сільгосппродукції загалом - Присяжнюк

Кабінет Міністрів України занепокоєний повільними темпами експорту зерна і сільгосппродукції в цілому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам перед церемонією відкриття нової транспортної розв`язки на автодорозі Київ-Чоп повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, «в Україні вже зібрано 34 млн. тонн зерна нового урожаю, що є вагомою цифрою, прогноз на пізні зернові теж добрий - валовий збір зерна очікується в межах 50 млн. тонн, але уряд занепокоєний тим, що експорт поволі йде, і це питання треба вирішувати і лобіювати, оскільки конкуренти українських аграріїв могутньо завойовують зовнішні ринки».

«Ми також занепокоєні тим, що не вдалося поки що припинити в Україні зниження виробництва молока і м`яса яловичини», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він не назвав конкретних цифр, зазначивши водночас, що тепер "всі зусилля Мінагропроду і сучасної вітчизняної науки спрямовані й на те, щоб відпрацювати дієву програму розвитку молочного скотарства в Україні".

Міністр повідомив, що зупинити скорочення ВРХ у країні також ще не вдалося. «Ми над цим працюємо, проте, на превеликий жаль, не вдалося не тільки припинити темпи скорочення голів ВРХ, ми навіть не змогли подолати негативну тенденцію зменшення обсягів виробництва продукції молочної галузі. Ми сьогодні над цим працюємо, відпрацьовуємо всі можливі і неможливі дотації», - сказав він.

М.ПРИСЯЖНЮК також наголосив на важливості відпрацювання механізму виділення аграріям довгострокових кредитів із державних банків на будівництво ферм.

*** Сьогодні Comments.ua у статті «Україна збирає рекордний урожай. Але хлібороби бойкотують його продаж державі та трейдерам» написав, що нинішнього літа «Україна змогла встановити безперечний рекорд із падіння обсягів експорту зерна. Так, з липня (початок нового маркетингового сезону) країна відвантажила за кордон менш як мільйон тонн. А це разу в чотири, за оцінками експертів Українського клубу аграрного бізнесу, менше, ніж експортує зазвичай Україна. Росія, до речі, за цей самий період змогла наростити свій експорт у п`ять разів».

На думку експертів, «різке падіння експорту викликане непродуманою політикою уряду. Зокрема, введенням мит на вивіз зернових. Нагадаємо, зараз до кінця календарного року в Україні діє податок на вивіз пшениці у розмірі 9% від контрактної ціни (але не менш як 17 євро за тонну), кукурудзи – 12% (не менш як 20 євро за тонну), ячменю – 14% (не менш як 23 євро за тонну). За інформацією «Коментарів», останні дані про експорт викликали великі суперечки в Кабміні. Їх результатом стане скасування мит у другій половині вересня».