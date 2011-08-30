Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 7,9935-7,9985 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися підвищенням котирувань - 7,9935 / 7,9985 грн/дол., ціни на російську валюту знизилися - 0,2772/0,2775 грн/рубль, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,5880/11,5970 грн /євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,4483/1,4485 дол/євро (понеділок, 29 серпня, - 1,4534/1,4536 дол/євро).

У понеділок, 29 серпня, Національний банк України на ринок не виходив.