На торгах у вівторок євро і фунт можуть досягти нових максимумів - експерт

На світових торгах у вівторок, 30 серпня, американська валюта може опинитися під тиском в очікуванні публікації статданих. Відповідно, як євро, так і фунт можуть не тільки повторити ходи до досягнутих у перший робочий день тижня максимальних оцінок, але й пробити їх. Наступною метою для євро стане рівень 1.4600, для фунта - 1.6500, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, у вівторок найцікавішим буде реліз індексу впевненості споживачів у США. Показник може продемонструвати негативну динаміку.