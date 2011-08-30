За неперегляд регуляторних актів представники місцевої влади можуть бути звільнені - Клюєв

За невиконання до 14 вересня розпорядження уряду про перегляд регуляторних актів, прийнятих органами місцевого самоврядування, представники місцевої влади будуть покарані аж до звільнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив перший віце-прем'єр-міністр Андрій КЛЮЄВ на селекторній нараді з керівництвом регіонів.

Він також повідомив, що 14 вересня питання про проведену роботу по скороченню регуляторних актів буде розглянуто на Раді регіонів, яку проведе Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

«14 вересня Президент України проводитиме Раду регіонів, і там буде розглядатися це питання - яким чином ми з вами працюємо в рамках регуляторної політики. Тому до тих губернаторів і керівникам місцевих органів влади, які не виконають завдання з регуляторної політики, буде дуже багато питань і може постати питання про звільнення з посади», - сказав А.КЛЮЄВ.

Разом з тим він зазначив, що в більшості регіонів робота з перегляду актів завершена або наближається до завершення. Недостатніми темпами проходить робота у Києві, Севастополі та Одеській області.

За даними А.КЛЮЄВА, зміна та скасування за останніми даними були проведені по 98,5% з 35 тисяч нормативних актів, передусім, переважно по тих, що діють у сфері місцевих податків і зборів, фінансів і ціноутворення, управління комунальною власністю та регулювання земельних відносин.