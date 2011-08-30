Шлапак: резервів НБУ не вистачить для утримання ситуації у разі проблем на зовнішніх ринках

Якщо на зовнішніх ринках виникнуть серйозні проблеми, то резервів НБУ буде замало, щоб утримати ситуацію.

Про це сказав колишній міністр економіки, відомий економіст Олександр ШЛАПАК в інтерв'ю газеті "Україна молода" (№ 151 (4158) від 30.08.2011 року).

За його словами, на сьогоднішній день "ці резерви складають 38 мільярдів доларів: у цілому, досить, щоб дотримати платіжний баланс до кінця нинішнього року". При цьому О.ШЛАПАК підкреслив: "Але це за умови стабільної зовнішньої ситуації. Не дай Бог, на зовнішніх ринках трапляться серйозні проблеми, - цих резервів буде замало!".

О.ШЛАПАК зазначив, що в Україні зростання ВВП з початку року становить 5%. За його словами, потрібно «в черговий раз подякувати нашим хімікам, металургам, будівельникам (мова йде, в першу чергу, про інфраструктурне будівництві, пов'язане з Євро-2012), селянам". При цьому експерт спрогнозував, що "рік ми закінчимо з 4,5% зростанням ВВП", але зазначив, що "це відбудеться при тих економічних умовах, які ми маємо сьогодні у світі".

О.ШЛАПАК не сумнівається, що буде друга хвиля економічної кризи. "Останні події у світі - мається на увазі нестабільність світових валют, фондових ринків - це вже перші дзвіночки «другої хвилі». Те, що вона буде, у мене немає ніяких сумнівів", - додав він. За його словами, "уряди і центральні банки провідних держав протягом 2008 - 2011 років перепробували все: від нульових выдсоткових ставок до прямої емісійної підтримки приватного сектора". "Як дотепно пише відомий аналітик Нуріель РУБІНІ, який спрогнозував кризу 2008 року: світові уряди щоразу, борючись з кризою, витягали з циліндра чергового кролика. А ось тепер кролики скінчилися", - сказав колишній міністр економіки.

О.ШЛАПАК зазначив, що терміни протікання «другої хвилі» кризи будуть залежати від того, які шляхи оберуть для порятунку економіки лідери світових держав. Він додав, що "ніяких внутрішніх ресурсів України не вистачить, щоб боротися з такою стихією, як світова криза". "На превеликий жаль, при несприятливих умовах ситуація буде майже некерованою", - додав він.

О.ШЛАПАК вважає, що пропозиції деяких економістів, які закликають НБУ почати повільно девальвувати гривню, не є вирішенням проблем. За його словами, якщо "світовий капітал почне тікати з усіх ризикованих ринків, а, отже, і з України, то нам не утримати ринок, навіть якщо ми зараз почнемо девальвацію".