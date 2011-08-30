Зростання ВВП Польщі в 2-му кварталі сповільнилося до 4,3%

Варшава. Валовий внутрішній продукт Польщі в другому кварталі поточного року зріс на 4,3% після 4,4% плюса за перші три місяці року.

Про це повідомив державний комітет статистики Польщі у вівторок.

Зростання ВВП перевищило прогнози аналітиків, які очікували зростання в межах 3,7-4,2%.

За даними держкомстату, збільшення національної економіки Польщі найбільше забезпечило зростання інвестицій, яке компенсувало зменшене приватне споживання.

Як повідомляв УНІАН, в останньому кварталі 2010 року зростання польського ВВП прискорилося до 4,5% з 4,2% в третьому кварталі і 3% у другому.

Довідка УНІАН. У 2010 році зростання польського ВВП прискорилося до 3,8% з 1,7% в кризовому 2009 році, коли Польща стала єдиною країною з 27 держав Євросоюзу, що продемонструвала зростання.

У 2008 році зростання польського ВВП сповільнилося до 5% з 6,5% у попередньому.

У поточному році влада очікує зростання національної економіки на 4%.