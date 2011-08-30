Міжбанк: закриття торгів - 7,9920/7,9960 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9935/7,9985 грн./дол., до 12:00 ціни знизилися до 7,9930/7,9960 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9920/7,9960 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг». Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2772/0,2775 грн./рубль, до 12:00 ціни знизилися до 0,2758/0,2761 грн./рубль. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2757/0,2760 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і склав 28,9415 рублів за долар (+0,1215).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4483/1,4485 дол./євро, а до 15:00 впали - 1,4400/1,4402 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,5880/11,5970 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз - 11,5310/11,5395 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,5195/11,5290.