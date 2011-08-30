Курс білоруського рубля штучно підтримуватися не буде - Лукашенко

Мінськ. Курс білоруського рубля буде визначатися попитом і пропозицією, як будь-який товар, заявив президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО на нараді з питань соціально-економічного розвитку країни. Як передає власкор УНІАН в Республіці Білорусь, це повідомляє офіційний сайт глави держави.

О.ЛУКАШЕНКО заявив, що штучно підтримувати курс в республіці не планується.

Він зазначив, що комітет Держконтролю і правоохоронні органи повинні поставити жорсткий заслін спекулянтам, які в даний час штучно нагнітають обстановку.

"Це стосується і засобів масової інформації. За це відповідає Адміністрація Президента", - підкреслив О.ЛУКАШЕНКО.

Він також зажадав від Нацбанку щоденно відстежувати ситуацію і за необхідності втручатися, збиваючи спекулятивні атаки.

Довідка УНІАН. За даними Нацбанку Республіки Білорусь, на 31 серпня ц.р. курс білоруського рубля до деяких валют такий: 1 долар США - 5096 білоруських рублів; 1 євро - 7 384.61 рублів; 1 злотий - 1 776.72

рублів; 1 російський рубль - 176.6 рублів, 1 гривня - 637.68 рублів.

З початку 2011 р. офіційний курс білоруської валюти обвалився на 73,48% щодо кошика іноземних валют.

На середину січня ц.р. офіційний курс становив за 1 долар - трохи більше 3 тис. білоруських рублів. Починаючи з середини травня, курс білоруського рубля почав повільно знижуватися, а вже в двадцятих числах різко впав: якщо ще 23 травня курс НБРБ становив 3,155 тис. білоруських рублів за 1 долар, то вже 24 травня курс склав 4 тис. 930 рублів за 1 долар.

За інформацією ЗМІ, на "чорному ринку" за 1 долар в серпні просять не менше 7 тис. рублів.