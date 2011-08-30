Світові ціни на золото відновили своє зростання

Світові ціни на золото знову зростають після різкого зниження минулого тижня завдяки підвищенню фізичного попиту і невпевненості інвесторів в очікуванні протоколу серпневого засідання ФРС США, повідомляє Reuters.

Так, на середину сьогоднішнього дня золото торгувалося по 1 793,59 дол. за трійську унцію порівняно з 1 787,25 дол. на закритті торгів у понеділок, 29 серпня.

На початку минулого тижня ціни досягли історичного максимуму - 1 911,76 дол. за унцію, а на кінець тижня знизилися більш ніж на 1%, або більш як на 200 дол. за унцію.