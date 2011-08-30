У вересні Білорусь визначиться з ринковим курсом cвого рубля

Мінськ. Ринковий курс білоруського рубля буде визначений в середині вересня на додатковій сесії торгів на валютній біржі.

Про це заявив президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО на нараді з питань соціально-економічного розвитку країни, повідомляє офіційний сайт глави держави.

О.ЛУКАШЕНКО погодився з пропозицією Національного банку про відкриття з середини вересня додаткової сесії торгів на валютній біржі, на якій можна буде вільно купити і продати долари, євро, російські рублі та іншу валюту.

«Весь валютний попит і пропозиції будуть сконцентровані на валютній біржі», - сказав він.

О.ЛУКАШЕНКО підкреслив, що керівництво уряду і Нацбанку Білорусі має найжорстокішим чином взяти під контроль роботу валютно-фондової біржі.

Президент країни також заявив, що на основній сесії валюта буде продаватися тільки для оплати за поставлений природний газ, електроенергію та інші невідкладні платежі, для того, аби це було стримуючим фактором зростання цін.

Для забезпечення необхідного обсягу продажів на основній сесії валютної біржі О.ЛУКАШЕНКО підписав указ, що відміняє для імпортерів всякі пільги із продажу частини валютної виручки.

"Все обмінні пункти банків після відкриття додаткової сесії зобов`язані проводити вільний продаж валюти за ринковим курсом", - підкреслив білоруський лідер.

Довідка УНІАН. З початку 2011 р. офіційний курс білоруської валюти обвалився на 73,48% щодо кошика іноземних валют.

На середину січня ц.р. офіційний курс становив за 1 долар трохи більше 3 тис. білоруських рублів. Починаючи з середини травня курс білоруського рубля почав повільно знижуватися, а вже в двадцятих числах різко впав: якщо ще 23 травня курс НБРБ становив 3,155 тис. білоруських рублів за 1 долар, то вже 24 травня курс склав 4 тис. 930 рублів за 1 долар.

За інформацією ЗМІ, на "чорному ринку" за 1 долар в серпні просять не менше 7 тис. рублів.