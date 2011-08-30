В Україні заборгованість із зарплати в липні скоротилася на 1,3% – до 1,171 млрд. грн.

В Україні заборгованість із виплати заробітної плати в липні 2011 року, порівняно з червнем, скоротилася на 1,3% і на 1 серпня становила 1,171 млрд. грн. Із початку року заборгованість скоротилася на 3,9%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн.) на 1 серпня ц.р. зафіксовано в трьох областях України і в Києві. Зокрема, в Донецькій області заборгованість із зарплати на 1 серпня ц.р. становила 230,1 млн. грн. (у липні 2011 року зросла на 0,5%, із початку року скоротилася на 1,5%, порівняно з даними на 1 серпня 2010 року скоротилася на 19,4%), у Харківській – 140,1 млн. грн. (у липні зросла на 4,8%, із початку року – на 9,5%, порівняно з 1 серпня 2010 року збільшилася на 11,1%), у Луганській – 101,9 млн. грн. (у липні скоротилася на 0,1%, із початку року – на 7,4%, порівняно з 1 серпня минулого року – на 31,4%), у Києві – 102,9 млн. грн. (у липні скоротилася на 10,2%, із початку року – на 10,2%, порівняно з 1 липня 2010 року – скоротилася на 38,5%).

У Держстаті зазначають, що зростання заборгованості із виплати зарплати з початку року зафіксовано в 7 областях України.

Скорочення заборгованості з початку року спостерігалося в 17 областях, АР Крим, Києві та Севастополі. Зокрема, найнижчий рівень заборгованості із зарплати на 1 серпня ц.р. зафіксовано в Чернівецькій області – 1,4 млн. грн. (у липні заборгованість скоротилася на 26,3%, із початку року – на 54,8%, порівняно з 1 серпня 2010 року – в три рази), Рівненській області – 2,4 млн. грн. (у липні сума заборгованості знизилася на 7,7%, із початку року – майже в 4 рази, порівняно з 1 липня 2010 року – майже в 5 разів), а також у Севастополі – 7,2 млн. грн. (у липні скоротилася на 2,7%, із початку року – на 13,3%, порівняно з 1 липня 2010 року – зниження на 30,1%).

Довідка УНІАН. В Україні заборгованість із виплати заробітної плати в 2009 році збільшилася на 23,9% і на 1 січня 2010 року становила 1 млрд. 473 млн. 329 тис. грн.

У 2010 році заборгованість із зарплати в Україні скоротилася на 17,3% і на 1 січня 2011 року становила 1,218 млрд. грн.