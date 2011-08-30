У Білорусі валюту продаватимуть за паспортами

Мінськ. У Білорусі не пізніше ніж у жовтні 2011 року буде введено електронну систему обліку купівлі валюти.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь з посиланням на офіційний сайт глави держави, про це заявив Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО на нараді з питань соціально-економічного розвитку країни.

О.ЛУКАШЕНКО доручив Національному банку не пізніше жовтня ввести електронну систему обліку купівлі валюти за паспортом, за кожним покупцем персонально, як це існує в багатьох країнах світу, зокрема в Росії.

"Після того, як цієї валюти нахапаються, образно кажучи, всі, кому вона потрібна, курс зміцниться до рівноважного. Ресурси для цього є", - сказав Президент Білорусі.

Нагадаємо, навесні миттєва девальвація національної валюти Білорусі досягла 56%. Нацбанк Білорусі 22 березня 2011 року перестав продавати долари банкам для подальшого перепродажу населенню. Дефіцит іноземної валюти призвів до відновлення тіньового обмінного ринку (різниця в курсах долара між офіційним і «чорним» ринком на сьогоднішній день досягає 1,7 разу), до паніки серед населення, черг.