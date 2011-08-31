У жовтні запрацює інтернет-доступ до єдиного держреєстру підприємців

На початку жовтня в Україну буде відкрито спільний доступ до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців через мережу Інтернет.

Відповідний наказ підписав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, повідомляється на офіційному сайті Міністерства юстиції.

Згідно з наказом, на спеціальному веб-сайті єдиного держреєстру буде відображатися інформація про юросіб, про органи державної влади та органах місцевого самоврядування як юросіб, про фізосіб-підприємців.

Про юросіб буде відкрита інформація щодо повного найменування підприємства та скороченого найменування у разі його наявності; ідентифікаційний код особи; місцезнаходження; прізвище, ім`я, по батькові керівника юрособи; інформація про здійснення зв`язку з ним; місцезнаходження реєстраційної справи; дата і назва останнього реєстраційної дії; дані про перебування юрособи в процесі припинення.

Щодо фізосіб-підприємців буде відкрита наступна інформація: прізвище, ім`я, по батькові; здійснення зв`язку з підприємцем; місцезнаходження реєстраційної справи; дата і назва останнього реєстраційної дії; дані про здійснення підприємницької діяльності; дані про перебування фізособи-підприємця у процесі припинення діяльності.

Доступ до відомостей реєстру повинен бути забезпечений держреєстраційний службою і технічним адміністратором реєстру протягом місяця з дня офіційного опублікування цього нормативного акта.

Згідно з урядовою постановою від 13 липня 2011 № 816, у зв`язку з ліквідацією Держкомпідприємництва, цілісний майновий комплекс держпідприємства «Інформаційно-ресурсний центр» віднесено до сфери управління Державної реєстраційної служби. Цією ж постановою визначено, що центр буде продовжувати виконувати функції технічного адміністратора єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців.

Державна реєстраційна служба була створена у зв`язку з реформуванням системи центральних органів виконавчої влади відповідно до Указу Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».