На торгах у середу пара EUR/USD може опуститися до рівня 1.43 - експерт

Пара EUR/USD на світовому ринку в середу, 31 серпня, може опуститися до рівня 1.43, GBP/USD буде котируватися нижче позначки 1.6300, а USD/CHF може закріпитися вище опору на 0.8200, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, в середу варто звернути увагу на дані з Німеччини щодо зміни обсягу обігу роздрібної торгівлі та рівня безробіття, а також на рівень безробіття в країнах єврозони. Що ж до США, то інтерес представляють дані щодо зміни кількості зайнятих від ADP та індекс ділової активності Chicago PMI.

Великі інвестори, швидше за все, не захочуть відмовлятися від долара в умовах нестабільної економіки, що в свою чергу може спровокувати деяке зміцнення «американця» щодо конкурентів, відзначають аналітики.