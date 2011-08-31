Міжбанк: відкриття торгів - 7,9925/7,9960 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися невеликим зниженням котирувань - 7,9925/7,9960 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,2759/62, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,5280/11,5350. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати - 1,4422/24 (вівторок - 1,4483/85).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.