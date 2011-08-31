Азаров доручив Мінекономрозвитку удосконалити закон про держзакупівлі

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Мінекономрозвитку впродовж двох тижнів підготувати пропозицію щодо зміни закону про державні закупівлі з метою полегшення проведення тендерних процедур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Доручаю Міністерству економіки впродовж двох тижнів узагальнити пропозиції з удосконалення закону про держзакупівлі і внести їх на розгляд уряду», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем‘єр-м міністр зазначив, що практика застосування закону, який діє понад рік, виявила ряд недоліків. «У деяких випадках системні жорсткі процедури, що помножені на безвідповідальність чиновників, наприклад, у медичній сфері, призводять до зриву закупівель, і уряду доводиться ухвалювати екстраординарні рішення, щоб врятувати ситуацію. Абсолютно очевидно, що до закону необхідно вносити певні зміни, які дадуть можливість у виняткових випадках ухвалювати оперативні рішення, але й нести за них персональну відповідальність. Не можна допустити, щоб заручником процедурної казуїстики була вся країна», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 17 травня ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель».

Після цього представники Світового банку і Єврокомісії висловили зауваження до документа.

1 червня під час візиту до Брюсселя перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ заявив, що Україна планує доопрацювати закон про держзакупівлі, ухвалений 17 травня, з експертами Світового банку.

17 червня Президент скористався правому вето стосовно закону і повернув документ до парламенту зі своїми пропозиціями.

8 липня Верховна Рада ухвалила цей закон з урахуванням усіх пропозицій Президента.