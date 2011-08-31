Профіцит платіжного балансу України зменшився в 2,7 раза - до 1,9 млрд.дол.

Профіцит платіжного балансу України в січні-липні 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, зменшився в 2,7 раза - до 1,9 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Зокрема позитивне сальдо платіжного балансу в липні 2011 р. становило 0,108 млрд. дол., порівняно з позитивним сальдо в 0,758 млрд. дол. за липень 2010 року.

Дефіцит поточного рахунку в липні залишився на достатньо високому рівні - 574 млн. дол. (порівняно з 239 млн. дол. у липні попереднього року). В НБУ зазначають, що це стало результатом уповільнення зростання експорту товарів навіть в умовах суттєвого скорочення обсягів імпорту природного газу. За перші 7 місяців дефіцит збільшився до 3,3 млрд. дол. (проти профіциту в 313 млн. дол. за відповідний період минулого року).

Зростання експорту суттєво уповільнюється за більшістю товарних груп. Річні темпи зростання експорту становили 26,4% (порівняно з 42,7% у червні). Перш за все, це пов`язано з низькими обсягами експорту продукції АПК (на 1,6% нижче, ніж у липні 2010 року). Поставки зернових нового врожаю на зовнішні ринки майже зупинилися через вихід на ці ринки російських конкурентів із демпінговими цінами. Також на фоні триваючого погіршення прогнозів щодо розвитку світової економіки спостерігається уповільнення зростання вартісних обсягів за основними групами українського експорту: чорних металів та виробів із них - до 25,1% (у першому півріччі - 36%), продукції хімічної галузі - до 54,5% (у першому півріччі - 62,8%), машин і устаткування - до 29,8% (у першому півріччі - 36,3%).

Темпи зростання імпорту товарів зрівнялися з відповідним показником для експорту.

Падіння річних темпів зростання імпорту товарів до 26,3% (порівняно з 45,3% у червні) було перш за все викликане різким скороченням поставок природного газу. Вартісні обсяги імпорту природного газу в липні були в 2,1 раза менші, ніж середньомісячні обсяги в першому півріччі навіть в умовах суттєвого підвищення ціни. Крім того, в липні скорочувалися річні темпи зростання імпорту продукції машинобудування (до 51,4%, порівняно з 65% у червні) й хімічної галузі (до 12,6%, порівняно з 24,4% у червні).

Профіцит фінансового й капітального рахунку в липні був достатній для повного покриття дефіциту поточного рахунку. Формування профіциту фінансового рахунку в липні в 682 млн. дол. (на відміну від дефіциту в 95 млн. дол. у червні) було забезпечено перш за все за рахунок скорочення на 684 млн. дол. зовнішніх активів резидентами України (наданих кредитів і розміщених депозитів за кордоном). За перші 7 місяців профіцит фінансового рахунку зріс до 5,2 млрд. дол. (порівняно з 4,9 млрд. дол. за відповідний період 2010 року).

Довідка УНІАН. Профіцит платіжного балансу України в 2010 році становив 5,096 млрд. дол., порівняно з дефіцитом 13,726 млрд. дол. у 2009 році.