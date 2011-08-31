Лукашенко обіцяє залучити в економіку Білорусі 5 млрд. дол. від стратегічних інвесторів

Мінськ. Президент Республіки Білорусь заявив, що до кінця року в економіку країни буде залучено не менш як 5 млрд. дол. від стратегічних інвесторів, повідомляє офіційний сайт глави держави.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, на нараді з питань соціально-економічного розвитку країни, Олександр ЛУКАШЕНКО відзначив, що в останні місяці країна навчилася жити, не витрачаючи золотовалютні резерви, що стало результатом не так валютних обмежень, як коригування нинішньої макроекономічної політики.

“До кінця року до країни крім експортної виручки буде додатково залучено не менш як 5 млрд. дол. на вигідних для країни умовах від стратегічних інвесторів. Чітко прораховані й інші джерела. Цього нам досить", - заявив О.ЛУКАШЕНКО.