Останній місяць літа став абсолютно нетиповим для української економіки. До 30 серпня залишки на коррахунках банків становили близько 13 млрд. грн., тоді як до початку місяця їхній обсяг був на рівні 15 млрд. грн. (у серпні 2010 року - близько 20 млрд. грн.). Виникає питання, куди йде гривня з банківського сектору?..

Можливо, нацвалюту акумулював Нацбанк. Літо - не найкращий період для кредитування, тому фінустановам надлишок гривні лише заважає. Щоб його вилучити, традиційно в цей період НБУ активно продає свої депозитні сертифікати. Саме так він поступив у серпні 2010 року. Тоді банкам регулятор продав депозитних сертифікатів з терміном обігу більше 30 днів на суму понад 12 млрд. грн. Між тим, за серпень 2011 така «операція» склала лише 379 млн. грн. При цьому Нацбанк викупив на вторинному ринку ОВДП на суму близько 1,5 млрд.грн., збільшивши таким чином емісію нацвалюти в банківському секторі.

Змінилися акценти і на фінансовому ринку. За серпень нерезиденти скоротили свій портфель ОВДП більш ніж на 1,6 млрд. грн. Тобто, прийняли рішення піти з українського ринку (у серпні 2010 року загальний портфель ОВДП нерезидентів зріс більш ніж на 600 млн. грн.).

Охолодження інтересу нерезидентів до наших цінних паперів, швидше за все, спровоковано розмовами про майбутню девальвацію гривні. При цьому в даний момент можна значно більше заробити на ОВДП Італії або Іспанії.

Що ж до міжбанківського валютного ринку, то за серпень загальний обсяг продажів склав 15,3 млрд. у доларовому еквіваленті, у тому числі понад 10 млрд. саме в доларах США. Обсяг фактично в 2,5 рази більший, ніж у серпні 2010 року. Такі великі суми продажів зафіксовані були тільки в листопаді-грудні 2010 року. Частково зростання операцій з валютою можна списати за рахунок збільшення обсягів українського експорту та імпорту, у тому числі на закупівлю російського газу.

Але валюта потрібна не тільки імпортерам. Продавці ОВДП отриману гривню теж конвертують у валюту, таким чином «повертаючи» інвестиції. Як це не сумно визнати, але Україні не довіряють, хоча згідно з показниками кредитно-дефолтних свопів ймовірність «краху» нашої країни оцінюється на рівні 33% (100% - дефолт).

До речі, не тільки зарубіжні інвестори задумалися про те, як себе підстрахувати. Населення, незважаючи на всі розмови про хиткість позицій долара і євро, продовжує їх скуповувати.

Зниження частки вільної гривні в обігу вже призвело до зростання ставок за позиками. Згідно з даними НБУ, на 29 серпня ц.р. середня ставка за міжбанківськими кредитами склала 12,8% річних, що в два рази вище, ніж на початку місяця. А такий факт говорить про те, що велика ймовірність збільшення кількості проблемних кредитів. Тому фінустанови змушені будуть нарощувати портфелі депозитів. Не виключено, що це призведе до зростання ставок за ними. Банки змушені будуть «гасити» дефіцит гривні на ринку, тим більше в кінці року, коли попит на позики тільки зростає.

НБУ міг би допомогти життєдіяльності фінансової системи шляхом емісії, хоча б у вигляді викупу ОВДП на вторинному ринку. Але цей «добрий жест» регулятор, швидше за все, прибереже на майбутнє. А тим часом Україна зустрічає осінь, яка загрожує стати ще й суперполітичним періодом, дефіцитом гривні і високим попитом на валюту. Спокій на фінансовому ринку не передбачається...

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру (для УНІАН)