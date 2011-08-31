У податкових інспекціях встановлять скриньки для збору зауважень підприємців

У податкових інспекціях встановлять спеціальні скриньки для збору пропозицій і зауважень від платників податків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), про це заявив заступник голови відомства Олександр КЛИМЕНКО.

Ящики встановлять до Дня підприємця, 4 вересня.

О.КЛИМЕНКО звернувся до підприємців з проханням відверто висловлювати в листах свої проблеми, а також зазначив, що всі пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства та поліпшення роботи податкових органів будуть вивчені і використані.

«Ми відкриті для співпраці з бізнесом і зацікавлені в налагодженні зворотного зв'язку. Ми не боїмося критики. Навпаки, ті проблеми, на які вказують платники, змушують нас вдосконалюватися, працювати над собою і виправляти допущені помилки», - підкреслив О.КЛИМЕНКО.

Він також доручив регіональним органам податкової служби уважно вивчити і втілити пропозиції платників податків, а всі ідеї, які стосуються роботи центрального апарату відомства, передати до Києва.