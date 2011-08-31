Долар на міжбанку подорожчав

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9925/7,9960, до 12:00 ціни зросли до 8,0020/8,0060. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0020/8,0120 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2759/0,2762, до 12:00 ціни піднялися до 0,2765/0,2768. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2766/0,2769. У Росії курс долар-рубль дещо скоректувався, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 28,9400 (-0,0015).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4420/1,4470.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,5280/11,5350, до 12:00 ціни, слідом за доларом, пішли вгору - 11,5520/11,5320. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,5585/11,5770.