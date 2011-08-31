ДКЦПФР почала пілотний проект з роботи ІСІ зі стресовими активами банків

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) затвердила план дій та склад робочої групи пілотного проекту з роботи інститутів спільного інвестування (ІСІ) зі стресовими активами банків.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Як відзначили в прес-службі, комісія затвердила план-графік виконання пілотного проекту з методологічного врегулювання питання залучення КУА (компанія з управління активами) до складу активів венчурного ІСІ прав вимог за договорами позики в результаті укладення договорів поступки права вимоги.

Серед основних етапів плана-графіка, крім аналізу чинного законодавства і банківських установ, розробки і затвердження пропозицій щодо порядку придбання права вимоги за кредитними договорами, також передбачено створення ІСІ, кошти яких повинні залучатися при здійсненні таких операцій, і одержання ІСІ коштів від боржників. План також передбачає розробку змін до законодавства щодо врегулювання діяльності із залучення КУА до складу венчурного ІСІ прав вимоги за кредитними договорами в результаті укладення договору уступки права вимоги. Планується, що всі заходи будуть реалізовані до серпня 2012 р.