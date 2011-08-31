СБУ завершила досудове слідство у справі колишнього посадовця «Родовід Банку»

СБУ завершила досудове слідство у кримінальній справі, порушеній щодо колишнього тимчасового адміністратора Публічного акціонерного товариства «Родовід Банк» (99,9% акцій статутного фонду належить державі).

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, чиновник звинувачується у скоєнні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень), ч.2 ст. 366 (службова підробка) Кримінального кодексу.

Слідством встановлено, що у 2009 році чиновник, перевищивши свої службові повноваження, уклав угоду з адвокатською компанією про надання правової допомоги і перерахував останній 301,6 млн грн, чим завдав банку значних матеріальних збитків.

Встановлено також, що за попередньою змовою з директором однієї з комерційних структур та іншими особами, шляхом виготовлення та використання завідомо неправдивих документів під виглядом витрат на оренду і ремонт приміщень будівлі у м. Києві, цей чиновник розтратив державних коштів на суму понад 44 млн грн.

31 серпня 2011 кримінальну справу направлено до Генеральної прокуратури України для затвердження обвинувального висновку та направлення до суду для розгляду по суті.